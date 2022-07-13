ЦБ видит признаки стабилизации российской экономики

Кризис в стране развивается по более мягкой траектории, чем это предполагалось в начале весны, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова.

«Пока можно говорить, что кризис развивается по более мягкой, по более пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны. Если брать апрель-май, опираясь на данные Росстата, можно делать вывод о том, что спад ВВП в эти месяцы не превысил 3-4% в сравнении с предыдущим годом. Это, наверно, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны. Мы явно двигаемся по такой более мягкой, пологой траектории. Причем сейчас видим уже признаки стабилизации», – отметил Тремасов.

Последний прогноз Минэкономразвития предполагает спад российского ВВП на 7,8% в 2022 году.