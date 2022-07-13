Минцифры готовит законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

Министерство настаивает на усилении ответственности операторов персональных данных и при этом считает необходимым прояснить важные детали, сообщили в пресс-службе.

«Дополнительная ответственность в виде оборотных штрафов побудит бизнес инвестировать в развитие инфраструктуры информационной безопасности и защиту персональных данных пользователей», – говорится в сообщении.

Сейчас вопрос нарушений законодательства в области персональных данных регулируется статьей 13.11 Административного кодекса. Максимальное наказание, установленное в ней, предполагает штраф в 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Оборотные штрафы, на введении которых настаивает Минцифры, будут исчисляться в процентах от выручки компаний. Так, оборотный штраф в 1% для компании с выручкой в 100 млрд руб. составит 1 млрд руб.

Реальный уровень защиты, действующий в компаниях, сейчас определить сложно. Для этого Минцифры предлагает ввести механизм аккредитации и страхования, с помощью которого можно будет регулярно подтверждать соответствие компаний всем требованиям по уровню безопасности.