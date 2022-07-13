Губернатор Иркутской области ознакомился с работой промышленных предприятий в Братске

Во время рабочей поездки Игорь Кобзев посетил алюминиевый завод, предприятие по производству вахтового жилья и комбинат сборного железобетона, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Годовое производство алюминия в Братске сейчас превышает миллион тонн. Для достижения целей национального проекта «Экология», федеральной программы «Чистый воздух» и снижения экологической нагрузки на окружающую среду предприятие реализует проект «Экологическая модернизация БрАЗ».

Компания по производству вагон-домов «Сава Сервис» и комбинат «Братскжелезобетон» являются участниками национального проекта «Производительность труда».

Фондом развития промышленности производителю вахтового жилья одобрен заём – 40 миллионов рублей под 3% годовых на пять лет. Предприятие намерено направить средства на внедрение системы планирования и мониторинга при производстве мобильных зданий и сооружений. За счет внедрения и развития различных IT-решений оно рассчитывает к 2024 году достичь увеличения объемов производства на 30% по отношению к показателям 2021-го. Это порядка 130 вагон-домов и блок-модулей в год.

На комбинате «Братскжелезобетон» в рамках нацпроекта «Производительность труда» улучшен целый ряд показателей. В настоящее время предприятие претендует на заёмные средства Фонда развития промышленности Иркутской области по региональной программе «Производительность труда. Управление запасами».

– Наряду с федеральными мерами поддержки бизнеса разрабатываются и внедряются региональные. Особое внимание мы уделяем производственным предприятиям, вопросам модернизации мощностей, приобретения нового оборудования, что в итоге ведет к решению задачи по достижению технологического суверенитета, поставленной президентом России Владимиром Путиным, – подчеркнул Игорь Кобзев.