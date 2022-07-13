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Почему нефть падает, а рубль нет

Цены на нефть снова упали ниже $100, однако на рубле это не отразилось. При 7%-ом падении нефти российский рубль торговался во вторник около 59 руб./доллар. По мнению экспертов, курс USD/RUB в текущих условиях явно не успевает за меняющейся ситуацией. Кроме того, корреляция между нефтью и рублем нарушена из-за приостановки бюджетного правила.

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– На горизонте июля мощных волн ослабления может не происходить из-за значительного навеса предложения валюты. Это негатив для акций экспортеров. Но на более длинной дистанции сценарий с постепенным ослаблением рубля в сторону 70 за доллар выглядит высоковероятным, – считают эксперты БКС.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов утверждает, что в последнее время рубль фактически отвязался от цен на нефть из-за приостановки бюджетного правила. По его мнению, на первое место среди значимости факторов вышла ситуация с торговым балансом, профицит по которому существенно вырос вследствие резкого падения импорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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