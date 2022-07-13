Промышленные предприятия Иркутской области теперь смогут получить компенсацию процентов по кредиту

Средства выделяются в форме безвозвратных грантов, рассказали в правительстве региона.

С помощью программы можно возместить до 90% затрат на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки Центробанка России, установленной на дату уплаты процентов.

– Ранее существовало ограничение по максимальному размеру кредитного договора: он не мог превышать 250 миллионов рублей. Теперь это ограничение отменено. Также новая версия стандарта даёт возможность направлять средства грантов на погашение процентов по кредитам и иным задолженностям, включая налоговые, по которым не предоставляется отсрочка, – пояснил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Изначально на поддержку могли претендовать производители одежды, химических веществ и химпродуктов, электрического оборудования, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции, изделий из кожи, бумаги, а также металлургические, деревообрабатывающие компании и мебельные фабрики.

В новой версии стандарта к этому перечню добавились предприятия, занимающиеся производством фотопластинок и фотопленок, химических составов для фотографий, чернил, смазочных материалов и присадок к ним, антифризов и ряда других химических продуктов.