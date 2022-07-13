На модернизацию электросетей Шелеховского района направят более одного миллиарда рублей

Электросети Шелеховского района Иркутской области ожидает масштабное обновление. Компания En+ Group до 2029 года направит 1,1 миллиарда рублей на инвестиционную программу по модернизации электросетевого комплекса. Это позволит решить сразу три задачи – снизить энергодефицит в Шелеховском районе, обеспечить подключение новых потребителей и значительно повысить качество электроснабжения. Компания построит новые подстанции в Баклашах, Олхе, Мотах, Шаманке и Шелехове.

В декабре 2021 года на открытом конкурсе En+ Group приобрела сети с обязательствами по инвестированию, и это дало возможность впервые за многие годы приступить к их масштабной модернизации. Сейчас услуги предоставляются тридцати тысячам бытовых потребителей и более чем трем тысячам юридических лиц района. В 2022 году объем инвестиций составит около 150 миллионов рублей. Будет построена подстанция «Индустриальная» для подключения около двух тысяч потребителей села Баклаши и создания резерва мощности для города Шелехов. Ввод новый подстанции планируется в первом квартале 2023 года.

В течение пяти лет пройдут работы по строительству 12 километров воздушных и кабельных линий, а также установке новых трансформаторных подстанций в Олхе, Мотах, Шаманке и Шелехове. Это позволит перераспределить нагрузку с существующих линий и трансформаторных подстанций, общая стоимость работ составит 65 миллионов рублей. До конца 2022 года завершится строительство кабельной линии для подключения объектов Шелеховской районной больницы.

Кроме того, проходит подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду с максимумом нагрузок. Пройдут работы по капитальному ремонту линий электропередачи и электрооборудования 18 трансформаторных подстанций в Шелехове, Большом Луге, Мотах, Шаманке и Баклашах. В следующем году после мероприятий по усилению сети энергетики рассчитывают снизить количество аварийных отключений в Шелеховском районе на 15% благодаря модернизации и ремонтам.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

«Долгосрочная программа инвестиций, которую мы разработали совместно с районной администрацией, позволит улучшить ситуацию с электроснабжением в Шелеховском районе с помощью масштабной модернизации объектов электросетевого хозяйства, часть объектов которого находились на момент передачи не в лучшем состоянии. Только в этом году мы инвестируем порядка 150 миллионов рублей на строительство новой подстанции, воздушных и кабельных линий и работы по подготовке сетей к зиме. Эти мероприятия уже позволят в ближайшее время изменить ситуацию с надежностью электроснабжения в Шелеховском районе».