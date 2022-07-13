Объем предложения аренды элитного московского жилья вырос почти на 40% за полгода

По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, в I полугодии 2022 года объем предложения на московском рынке высокобюджетных квартир и апартаментов в аренду (от 150 тыс. руб./мес.) вырос на 39%, поднявшись до уровня аналогичного показателя прошлого года.

Самая большая концентрация высокобюджетного жилья в аренду остается в районах Тверская-Кремль (22%), Арбат (17%) и Пресненском районе за пределами Садового кольца (10%). Средняя ставка предложения с начала года снизилась на 7%, самые дорогие квартиры представлены в районе Остоженки – 760 тыс. руб./мес. Несмотря на то, что в июне отмечался рост запросов и показатель вернулся на уровень января 2022 года, общее количество поступающих обращений за шесть месяцев текущего года в сегменте оказалось почти на 40% ниже по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года. При этом из-за оттока части потенциальных арендаторов объем сделок на рынке уменьшился на 50% в годовой динамике.

Предложение

В течение первой половины 2022 года на московском рынке высокобюджетных квартир и апартаментов в аренду (от 150 тыс. руб./мес.) наблюдалась положительная динамика объемов предложения (+39% за шесть месяцев). Если в I квартале ввиду оттока части как иностранных арендаторов, так и российских граждан количество экспонируемых лотов в сегменте увеличилось на 20%, то за последние три месяца объем предложения вырос еще на 16%. Таким образом на конец июня данный показатель поднялся на уровень аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, он по-прежнему остается ниже рекордных значений пандемийного 2020 года.

За шесть месяцев 2022 года в структуре рынка не произошло существенных изменений. В разрезе географии распределения объемов предложения по-прежнему лидирует локация Тверская-Кремль, где сосредоточено 22% всех экспонируемых элитных квартир и апартаментов. Также в топ-3 локаций столицы по количеству свободных для аренды лотов вошли Арбат (17%) и Пресненский район за пределами Садового кольца (10%).

Спрос

Активность арендаторов на рынке элитной аренды Москвы в течение полугодия оставалась сдержанной. После того, как первый месяц 2022 года показал довольно хорошие результаты, в новых кризисных условиях в сегменте фиксировалось постепенное снижение количества заявок, и данная тенденция сохранялась до мая. В июне отмечался незначительный рост обращений – показатель вернулся на уровень января 2022 года. Таким образом, по результатам I полугодия совокупное число запросов по элитной аренде оказалось почти на 40% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем сделок по причине оттока части потенциальных арендаторов оказался вдвое ниже прошлогодних показателей (-50% по сравнению с I полугодием 2021 года). В III квартале 2022 года можно ожидать более высокую активность в сегменте, связанную как с сезонностью, так и с постепенным возвращением российских граждан.

Андрей Соловьев, региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia:

«На рынке элитных квартир и апартаментов складываются благоприятные условия для тех арендаторов, которые хотели бы сменить жилье. Линейка свободных лотов в столице постепенно расширяется, а средняя ставка предложения с начала года снизилась на 7%. Традиционно самые дорогие квартиры представлены в районе Остоженки – арендовать здесь недвижимость можно в среднем за 760 тыс. руб./мес., а в «соседних» районах Хамовники и Арбат ставка предложения фиксируется на уровне 600 тыс. руб./мес. и 500 тыс. руб./мес. соответственно».