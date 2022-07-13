Ресайклинг-центры построят в Иркутске и Байкальске

Пункты приема раздельно собранных отходов уже есть в регионе, но их пока недостаточно, рассказал начальник отдела регулирования деятельности с отходами министерства природных ресурсов Иркутской области Евгении Замш.

Как отметили представители региональных операторов сейчас проводится работа с администрациями муниципальных образований по созданию подобных пунктов, выделению участков и помещений для их размещения.

«У нас есть большие планы по созданию ресайклинг-центров в крупных городах. Это пункты, где можно сдать все виды отходов, вторичного сырья за деньги, мы будем оплачивать принятое вторичное сырье. Сейчас не только проблемы со сдачей пластика, со сдачей строительных отходов, растительных отходов, поэтому наша задача сделать так, чтобы любому потребителю было удобно», – сообщил Артем Мищенко.

Центры начнут строить в этом году. С ВЭБ.РФ уже подписано соглашение о площадке.

«Отходы, особенно строительные, некуда будет утилизировать. Мы планируем вообще все виды отходов принимать, которые в населенном пункте образуются», – говорит Артем Мищенко.