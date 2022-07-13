Монтаж системы транспортной безопасности начали на дороге Иркутск – Большое Голоустное

На это из областного бюджета выделено 50 млн рублей. Работы завершат в декабре, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

– Защитить крупные мосты, путепроводы и тоннели от теракта нас обязывает федеральный закон «О транспортной безопасности». Повреждение одного такого объекта нарушает движение транспорта в десятки населённых пунктов, водителям приходится делать большие объезды. На дороге Иркутск – Большое Голоустное такой возможности вообще нет. Мы защищаем интересы жителей и гостей нашего региона, – отметила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Специалисты устанавливают систему транспортной безопасности на мостах через реки Суходол на 18 км, Ушаковка на 19 км и через ручей на 26 км. Они прошли специальное категорирование. Данные будут поступать в единый пункт управления, где круглосуточно будут находиться сотрудники подразделения транспортной безопасности. Его построят на 19 километре автодороги Большое Голоустное. Также под охраной будет находиться автоматический пост весогабаритного контроля, расположенный на этой дороге. Его недавно пытались повредить.

Аналогичную систему транспортной безопасности в 2021 году установили на автомобильной дороге Иркутск – Листвянка. Там под круглосуточным наблюдением находятся семь мостов через реки и четыре путепровода – это мостовые сооружения, которые проходят над дорогами.