S7 Airlines начинает полеты из Новосибирска в Горно-Алтайск и Мурманск

На билеты по обоим направлениям действуют льготные цены для всех категорий пассажиров, рассказали в компании.

S7 Airlines запускает новый рейс из Новосибирска в Мурманск, а также возобновляет полеты в Горно-Алтайск. Первый рейс в Горно-Алтайск отправляется уже 16 июля, а рейсы в Мурманск полетят ближе к зимнему сезону – с 18 сентября.

До конца лета рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск и обратно будут выполняться ежедневно, а затем 3-5 раз в неделю. В Мурманск самолеты будут летать два раза в неделю.

Новые направления субсидируются – это значит, что всем категориям пассажиров в течение всего периода полетов будут доступны билеты по льготным ценам. Так, стоимость перелета в Горно-Алтайск начинается от 2000 руб., а в Мурманск – от 10 300 руб.

Расписание рейсов Новосибирск – Горно-Алтайск обеспечивает для жителей Республики Алтай максимум комфортных стыковок через аэропорт Толмачево как с городами Дальнего Востока, так и с крупными городами на западе России. А пассажирам из Мурманска станет проще добираться во Владивосток, Хабаровск, Иркутск и Красноярск с удобной пересадкой в Новосибирске.