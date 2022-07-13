Свалку строительного мусора и документации обнаружили в «Птичьей гавани» в Иркутске

Мэрия Иркутска сообщила, что свалку строительного мусора и документации обнаружили на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань».

«Общая площадь загрязнения составляет около 54 квадратных метров. Мы оценили ущерб, нанесенный особо охраняемой природной территории, его должна будет компенсировать организация, которая оставила мусор», – отметила главный специалист отдела экологической безопасности и контроля администрации Иркутска – муниципальный инспектор по контролю в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения Татьяна Огнёва.

В настоящее время администрацией города установлена организация, которая вывезла отходы на указанное место. Выдано уведомление о ликвидации свалки в кратчайшие сроки. По данному факту организация проведет служебное расследование.

Напомним, аналогичный случай в «Птичьей гавани» произошел в январе текущего года – тогда в заказнике нашли опасные литий-ионные батареи. Ущерб от их воздействия на природу оценили в 1,3 млн рублей.

Особо охраняемая природная территория местного значения «Птичья гавань» располагается в Ленинском районе Иркутска, там произрастают свыше 300 видов растений, обитают свыше 200 видов животных, многие из которых включены в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области.