Рубль укрепляется на фоне ожиданий конвертации дивидендов

В среду российская валюта укрепилась до 58,2 руб./доллар. Поддержку рублю оказывают ожидания конвертации инвалюты крупными компаниями для выплаты дивидендов, а также приближение квартального налогового периода.

– Он характеризуется более серьезным объемом налоговых выплат экспортерами по сравнению с ежемесячными, что увеличит предложение валюты на рынке, – поясняют эксперты БКС.

Они добавляют, что ситуация на мировых биржах улучшается, нефтяные цены умеренно восстанавливаются, что также способствует подорожанию рубля.