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Рубль укрепляется на фоне ожиданий конвертации дивидендов

В среду российская валюта укрепилась до 58,2 руб./доллар. Поддержку рублю оказывают ожидания конвертации инвалюты крупными компаниями для выплаты дивидендов, а также приближение квартального налогового периода.

– Он характеризуется более серьезным объемом налоговых выплат экспортерами по сравнению с ежемесячными, что увеличит предложение валюты на рынке, – поясняют эксперты БКС.

Они добавляют, что ситуация на мировых биржах улучшается, нефтяные цены умеренно восстанавливаются, что также способствует подорожанию рубля.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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