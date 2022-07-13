Бизнесмен из Усолья-Сибирского заплатил 1 млн руб. за несуществующий гидроманипулятор

Глава лесоперерабатывающей компании в городе Усолье-Сибирском Иркутской области перевел 1 млн руб. продавцам гидроманипулятора, после чего выяснилось, что техники не существует, сообщает региональная полиция.

Как установили правоохранители, мужчина решил приобрести погрузочное оборудование. На одном из сайтов он нашел объявление о продаже гидроманипулятора стоимостью более 2 млн рублей. Представитель челябинской фирмы отправил покупателю по электронной почте договор и реквизиты счета. Продавец заверил, что технику отправят в течение недели после получения аванса в размере половины стоимости установки.

«Перечислив чуть больше миллиона рублей, бизнесмен стал ждать сообщение об отправке. Однако обещанный товар так и не поступил. Менеджер перестал выходить на связь, а сайт фирмы исчез», – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», виновному лицу грозит до 10 лет лишения свободы.