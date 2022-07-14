Четыре компании из Приангарья включили в список черных кредиторов

В июне 2022 года эксперты Банка России обнаружили в Иркутской области четыре компании, которые вели незаконную деятельность на финансовом рынке. Все они имели признаки нелегального кредитора, сообщает ЦБ. В итоге эти организации были включены в предупредительный список Банка России. Всего с начала 2022 года в предупредительный список Банка России, который обновляется ежедневно, попали 7 компаний из Иркутской области. На конец июня в нем более 60 нелегальных организаций из Приангарья.

Выявленные в Приангарье организации, не имея лицензии регулятора, незаконно выдавали клиентам займы, поясняет ЦБ. Три из них – под залог движимого имущества. Одна компания в качестве залога принимала недвижимость.

– Люди, решившие сотрудничать со злоумышленниками, рискуют потерять свое имущество, а также столкнуться с незаконным взысканием задолженности. Прежде чем подписать договор, вы должны быть уверенны, что сделка будет с легальной компанией. Проверить это можно в приложении «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России. Там организацию можно поискать в «Справочнике финансовых организаций», а если ее там нет, то проверить список компаний с признаками нелегальной деятельности. Если же вы не обнаружили компанию ни в одном из списков, но она предлагает финансовые услуги, то сообщите об этом в Банк России через Интернет-приемную», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Напомним, что Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).