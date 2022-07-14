Сбер и Высшая школа экономики договорились о сотрудничестве

Сбер и НИУ «Высшая школа экономики» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и ректор ВШЭ Никита Анисимов. Соглашение направлено на реализацию совместных проектов образовательного, научного, профориентационного, просветительского и информационного характера.

Стороны намерены сотрудничать в сферах развития научно-исследовательской деятельности, материально-технической инфраструктуры и персонализированной модели обучения.

Планируется создание и развитие информационно-событийных площадок по профориентации и вовлечению студентов ВШЭ в передовые направления развития бизнеса, науки и техники, создание базовой кафедры в передовых областях цифровых и финансовых наук, совместная реализация акселерационных программ по развитию молодёжного технологического предпринимательства.

Предполагается совместная работа в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, исследований в области человеческого капитала и искусственного интеллекта, а также в подготовке информационно-аналитических материалов в области технических, естественных, социальных, медицинских и гуманитарных наук, в том числе с использованием систем обработки и визуализации больших данных. Кроме того, планируется создание и развитие новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В 2022 году мы создаем базовую кафедру Сбера на факультете компьютерных наук НИУ Высшей школы экономики, которая будет агрегировать существующие проекты Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и формировать образовательный контент, доступный для студентов ВШЭ и других вузов-партнеров. И Сбер заинтересован в расширении сотрудничества - в рамках подписанного соглашения мы будем развивать существующие проекты и создавать новые, например, в сфере устойчивого развития».

Никита Анисимов, ректор Высшей школы экономики:

«Со Сбером нас связывают давние партнерские отношения. Мы успешно реализуем образовательную программу по финансовым технологиям и анализу данных. Вместе будем развивать партнерство в рамках цифровых образовательных продуктов. Уверен, совместная работа в сфере искусственного интеллекта и на других приоритетных для России направлениях даст мощный синергетический эффект».