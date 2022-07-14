Акции техсектора могут рухнуть до конца 2022 года – эксперт

Помимо них, под угрозой банки и энергетики, рассказал агентству «Прайм» частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Техсектор

Акции этих компаний, ведущих деятельность в глобальном масштабе, потеряли c начала года 20-30% своей стоимости. Они будут падать и дальше, потому что в мире надулся полноценный «технологический пузырь». Его исчезновение было вопросом времени.

Энергетика

Снижение цен на энергоресурсы во время мировой рецессии приведет к тому, что компании этого сектора, включая производителей СПГ и нефтепродуктов, будут терять прибыль, и акции упадут.

Банки

Ужесточение денежно-кредитной политики по всему миру приведет к росту стоимости кредитного предложения и падению объемов кредитования. «Люди «уходят в экономию» и кредиты не берут, что подтверждает статистика по США, ЕС, России или Турции, где инфляция бушует на уровне 80% г/г», — продолжает Сидоров.

Автопром, авиаперевозчики, круизные компании, туризм

Эти сектора тоже, наверняка, ждет падение по мере расширения масштабов глобальной рецессии, ведь люди будут все больше экономить и сокращать свои потребности.

«Таким образом, в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания (АПК), ритейл (традиционный и онлайн), а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов», — резюмировал Сидоров.