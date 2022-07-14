Минпромторг опроверг рост цен на пиво из-за введения маркировки

Введение маркировки пивной продукции в России не приведет к его удорожанию, а также к снижению объемов производства, заявили в Минпромторге.

«Важно понимать, что зачастую технические решения основаны на использовании уже имеющегося у производителя оборудования и программного обеспечения, а дополнительные затраты на их доработку не оказывают существенного влияния на стоимость продукции. Кроме того, этот тезис опровергается опытом других товарных групп, подлежащих обязательной маркировке. Минимальное влияние маркировки на конечную стоимость продукции подтверждается исследованиями Высшей школы экономики и Научно-исследовательского финансового института», — сказали ТАСС в министерстве.

В аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко РБК рассказали, что за последние три года доля незаконного оборота пива выросла.

«По оценкам НИУ ВШЭ, доля незаконного оборота пивной продукции выросла с 11,3% в 2019 году до 16,6% в 2021 году. При таком уровне нелегального оборота потери бюджета оцениваются в размере до 30 млрд руб., в том числе до 27 млрд руб. — из-за недобора акцизов», — говорится в сообщении аппарата Григоренко. Там также заверили, что вопрос введения маркировки пива прорабатывается с участием пивоваренных компаний «с целью принятия наиболее оптимального для отрасли и государства решения».