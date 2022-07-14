НРА подтвердило максимальный уровень рейтинга надежности «Открытие Инвестиции»

«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердило рейтинг надёжности АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции») на уровне «ААА|ru.iv|» со стабильным прогнозом. Максимальный уровень рейтинга надёжности брокера подтверждается ежегодно с 2010 года, рассказали в банке.

Эксперты «Национального Рейтингового Агентства» в ходе ежегодного некредитного рейтингового анализа брокера «Открытие Инвестиции» высоко оценили ряд ключевых факторов, обусловивших присвоение максимального уровня надежности компании.

Агентство отметило тесное взаимодействие в рамках инвестиционного блока группы и поддержку со стороны акционера, контролирующей стороной которого выступает Банк России. Положительная оценка поддерживается длительной историей успешной работы (компания работает на рынке с 1995 года). Среди наиболее значимых рейтинговых факторов агентство назвало высокий уровень автоматизации и функционала мобильных сервисов, качественную и глубокую экспертизу, а также предложение внешней экспертизы.

Среди позитивных факторов, влияющих на рейтинговую оценку, агентство отметило постоянное совершенствование подходов к управлению рисками и автоматизации данных процессов. Это обеспечило высокое качество организации системы риск-менеджмента и качества бизнес-процессов.

Важным фактором оценки является высокое качество клиентского сервиса, которое также постоянно совершенствуется. Эксперты отметили существенное усиление возможности поддержки клиентов за последнее время. Так, в начале мая был открыт новый контакт-центр в Саратове, ставшей третьей площадкой после Москвы и Ульяновска.

Компания оперативно реагирует на вызовы рынка, стратегия развития была скорректирована и соответствует текущей конъюнктуре и условиям, заявило агентство. Еще одним индикатором надежности стала позитивная динамика операционных и финансовых показателей компании по итогам 2021 года — совокупные активы составили 120 млрд руб., балансовый капитал – 8 млрд руб. Размер собственного капитала по расчетам ЦБ на ту же дату составил 3,4 млрд руб.

По мнению агентства, наличие опытной и профессиональной команды, качество системы управления рисками, широкий спектр сервисов для клиентов и высокий уровень информационной прозрачности будут способствовать дальнейшему развитию «Открытие Брокер» и поддержанию текущего рейтинга надежности.

«Сейчас, в период испытаний для российской экономики, высокий уровень надежности брокера особенно важен для инвесторов. В свою очередь, для нас как профессионального участника рынка максимальный уровень надежности — это не только оценка нашей деятельности, но и большая ответственность. Мы стоим на страже интересов клиента, наша задача — обеспечить наиболее полную защиту его активов и предоставить возможность получения доходности от инвестиций. Поэтому можно говорить, что максимальный уровень рейтинга отражает и высокую степень доверия инвесторов к компании» — говорит генеральный директор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов.