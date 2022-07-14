Купить склад в СберБанк Онлайн теперь можно от 100 тысяч рублей

Минимальный порог входа в закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ) в СберБанк Онлайн снижен с 300 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Это означает, что теперь вложиться в дорогие коммерческие объекты — складские и логистические комплексы стоимостью несколько миллиардов рублей — и получать стабильный доход от их сдачи в аренду стало ещё доступнее.

ЗПИФ недвижимости — это инструмент коллективных инвестиций, который позволяет вложиться в дорогие и качественные объекты коммерческой недвижимости. Пайщики не тратят время на поиск объектов, общение с арендаторами, решение вопросов ремонта и эксплуатации — всем этим занимаются профессиональные управляющие.

Доходы от аренды делятся между всеми пайщиками в зависимости от количества принадлежащих им паёв и подлежат выплате каждый квартал.

В настоящее время клиентам доступны для приобретения паи ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 7»[1]. В него приобретаются уже построенные современные складские и логистические комплексы в ключевых регионах России.

Выплаты дохода от аренды владельцам паёв ЗПИФа производятся каждый квартал в соответствии с правилами доверительного управления фондом. Срок действия фонда — до 31 марта 2031 года.

Паи ЗПИФ недвижимости «Арендный бизнес 7» доступны для неквалифицированных инвесторов. Приобрести пай можно в СберБанк Онлайн, нажав на плюс в разделе «Инвестиции» и перейдя в раздел «Инвестиции в недвижимость».