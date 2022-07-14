Две трети россиян хотят получать дополнительный доход на пенсии благодаря монетизации хобби

Более половины россиян (51%) уже монетизировали своё хобби или собираются это сделать в ближайшее время, выяснили СберНПФ и медиахолдинг Rambler&Co, опросив более 2,7 тыс. человек по всей России. Люди рассчитывают, что любимое занятие принесёт им доход не менее 50 тыс. рублей в месяц и сможет обеспечить комфортную жизнь на пенсии.

Больше всего россияне увлекаются различными видами творчества (17%), рукоделием и ремёслами (15%), садоводством, туризмом и обустройством своего дома (по 10%). Также у респондентов популярны рыбалка, охота и коллекционирование (по 9%), компьютерные игры и кулинария (по 8%). Ведение блога своим хобби считают 4% опрошенных.

Каждый десятый россиянин (11%) уверяет, что уже смог успешно монетизировать своё увлечение. Каждый пятый (20%) собирается заняться этим в ближайшее время, и столько же респондентов пытались монетизировать хобби, но успеха пока не достигли. Для 49% опрошенных деньги в любимом деле значения не имеют.

Почти половина респондентов (49%) хотели бы, чтобы хобби приносило им более 50 тыс. рублей в месяц. Ещё 18% согласны на 10–30 тыс. рублей в месяц, а 14% — на 30–40 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый (19%) не рассчитывает на то, что любимое дело принесёт ему миллионы, и готов довольствоваться скромной суммой до 10 тыс. рублей в месяц.

Только четверти россиян (28%) всегда хватает свободного времени, и они могут позволить себе заниматься любимым делом сколько хотят. 24% респондентов признаются, что почти забросили свои хобби, потому что часов в сутках категорически не хватает. Однако россияне надеются, что смогут компенсировать это после выхода на пенсию: 30% считают, что тогда у них будет намного больше свободного времени, а 14% собираются после окончания трудовой карьеры заниматься исключительно хобби.

Владимир Стеканов, директор по развитию СберНПФ:

«Опрос показал, что 17% россиян очень рассчитывают на то, что хобби сможет обеспечить им дополнительный доход на пенсии, а 5% собираются жить после 60 лет в основном за счёт него. Ещё 28% хотели бы этого, но сомневаются, что так получится. Чтобы не мучиться сомнениями и не складывать все яйца в одну корзину, стоит не только монетизировать хобби, но и делать накопления на пенсию — например, с помощью надёжного и удобного индивидуального пенсионного плана. Открыть его, предварительно узнав размер будущих выплат от государства, можно в сервисе "Пенсионная витрина" от СберНПФ».