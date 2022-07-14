Банк «Открытие» запустил новый сервис оплаты для предпринимателей «Эквайринг в смартфоне»

Банк «Открытие» запустил новый сервис оплаты для предпринимателей с помощью смартфона. Мобильное приложение Open-POS превращает смартфон в POS-терминал и позволяет принимать оплату банковскими картами, а также через систему быстрых платежей (СБП). Сервис разработан совместно с ООО «Центр корпоративных технологий».

Приложение Open-POS реализовано на основе технологии SoftPOS, которая позволяет использовать смартфон на базе Android 8.1 и выше с поддержкой NFC в качестве POS-терминала для приема платежей. Теперь одним касанием к смартфону торгового предприятия можно провести оплату банковскими картами или с помощью QR-кода через СБП. Также покупатели смогут расплатиться своими смартфонами и умными устройствами через Mir Pay и другие приложения, поддерживающие функцию бесконтактной оплаты.

«Open-POS является выгодной альтернативой торговому эквайрингу. Предприниматели экономят на оборудовании и торговой уступке, так как клиентам с Open-POS предоставляется существенный дисконт, — отметил Виталий Брикунов, врио директора департамента эквайринга банка „Открытие“. — Комиссия при приеме платежей через СБП составит всего 0,4% или 0,7% в зависимости от сферы деятельности предприятия».

Подключение к Open-POS бесплатное. Чтобы воспользоваться услугой нужно скачать приложение в магазине RuStore и обратиться в ближайший офис банка «Открытие» для заключения договора эквайринга. Авторизация в приложении простая: необходимо ввести лишь номер телефона и sms-код. После этого сразу можно приступать к работе.

«Совместно с банком „Открытие“ мы создали совершенно новый сервис на базе инновационной технологии M4Bank.SoftPOS, благодаря которой предприниматели смогут максимально быстро, просто и доступно получить услуги эквайринга. Вместе с банком продолжаем дальнейшее развитие приложения, на очереди доработки, которые улучшат клиентские практики в платежах. Уверен, что технология SoftPOS будет востребована торгово-сервисными предприятиями любого формата», — прокомментировал Александр Соколов, директор по развитию ООО «Центр корпоративных технологий».

ООО «Центр корпоративных технологий» является одним из ведущих российских разработчиков инновационных IT-решений для банковского и финансового сектора. Компания была основана в 2011 году и уже в 2012 году реализовала свой первый крупный проект. На сегодня, ЦКТ — это более 30 проектов в 12 странах мира. Клиентами компании являются крупнейшие российские и зарубежные банки и компании.