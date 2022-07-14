«Дальневосточная ипотека» в Примсоцбанке стала доступна медикам и педагогам

Подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» в Примсоцбанке теперь могут медики и педагоги. С 11 июня 2022 года банк расширил круг заёмщиков.



По новым правилам кредит могут оформить не только молодые семьи и участники региональных программ мобильности, но и сотрудники государственных или муниципальных медицинских организация – в том числе санитары, водители, бухгалтера, а также другие должностные лица. В сфере образования на «Дальневосточную ипотеку» могут претендовать педагогические работники. Главное условие для получения ипотеки по льготной ставке – стаж работы по специальности в регионах ДФО не менее пяти лет. Важно отметить, что к таким работникам не предъявляются требования по возрасту и семейному положению, тогда как «Молодые семьи» могут оформить «Дальневосточную ипотеку» только до 36 лет.



– Расширение категорий граждан – существенный шаг по развитию жилищного кредитования и повышения доступности ипотечного жилья. Он позволит оказать поддержку работникам сферы образования и здравоохранения и расширить круг потенциальных участников программы. Важный момент - отсутствие требований к возрасту данных категорий граждан, – комментирует Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Отметим, сумма «Дальневосточной ипотеки» составляет от 500 000 до 6 000 000 рублей, срок – от 3 до 20 лет, ставка – 1,7% годовых.



Узнать подробнее об условиях по «Дальневосточной ипотеке» вы можете на нашем официальном сайте либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.