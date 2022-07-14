Что необходимо знать о китайских акциях

Санкт-Петербургская биржа начала торги акциями гонконгских и китайских компаний, российским инвесторам доступны 12 эмитентов для приобретения их ценных бумаг. Аналитики Россельхозбанка рассказали о возможностях и рисках их покупки.

В связи с политической обстановкой ценные бумаги западных компаний подвержены риску блокировки из-за разрыва депозитарных цепочек. В качестве альтернативы Санкт-Петербургская биржа допустила к торгам акции китайских компаний. Локальный фондовый рынок Китая по глубине и разнообразию эмитентов может конкурировать с ведущими международными площадками и является вторым крупнейшим в мире: рыночная капитализация рынка акций Гонконга составляет 4.8 трлн. долларов. Сейчас начать торги можно 12 китайскими компаниями, однако к 2023 году их количество планируется увеличить до 1 000. Александр Фетисов, начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка, рассказал об особенностях китайского фондового рынка и дал прогноз по торгуемым в России акциям:

«Инвесторам, решившим приобрести акции китайских и гонконгских компаний, следует учитывать следующие аспекты:

Относительно высокая волатильность фондового рынка Китая и Гонконга, связанная с большим количеством локальных розничных инвесторов;

Относительно низкая прозрачность компаний, а также их сложная корпоративная структура. Многие компании организованы как холдинги с материнскими компаниями, зарегистрированными на оффшорных островах (Каймановы острова, Британские Виргинские острова и др.) для обхода ограничений на иностранную долю участия;

Более существенное по сравнению с другими ведущими рынками влияние регуляторного риска. В 2021 году практически все компании «новой» экономики значительно потеряли в капитализации по причине слишком сильного ужесточения экономической политики со стороны местных регуляторов. Во многих случаях претензии были связаны с «монопольными» злоупотреблениями компаниями в части предоставления сервиса своим клиентам. Несмотря на то, что давление китайских властей в последнее время стало слабее, курс на демонополизацию в этой отрасли сохраняется.

Умеренный валютный риск в отношении базовой валюты: гонконгский доллар держится в достаточно узком коридоре относительно американского доллара, поскольку с 1983 года привязан к нему. Однако следует учитывать еще один, косвенный, аспект валютного риска. Базовая валюта отчетности китайских компаний – юань. Проведение более мягкой денежно-кредитной политики Народного Банка Китая (НБК) по сравнению с ДКП ФРС предполагает ослабление китайской валюты в среднесрочной перспективе. Тем не менее, фактор стимулирующей политики НБК и ослабление регуляторного давления определяет потенциальную привлекательность китайских и гонконгских компаний для глобальных инвесторов относительно фондового рынка США.

Следует отметить, что несмотря на небольшое количество имеющихся на первом этапе китайских акций, Санкт-Петербургская биржа предложила инвесторам достаточно широкий набор отраслей – представлены как компании «новой» экономики, то есть компании, ориентированные на онлайн и интернет сервисы, так и компании сельскохозяйственных, продовольственных сегментов и сектора недвижимости. Кроме того, представлены крупные транснациональные корпорации, сферы деятельности которых весьма разнообразны. Можно сказать, что доступные акции китайских компаний позволяют российским инвесторам диверсифицировать портфели по разным отраслям экономики».

Россельхозбанк работает над предоставлением своим клиентам доступа к китайскому рынку. Ожидается, что торги китайскими акциями начнутся в начале осени 2022 года.