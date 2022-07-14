Палаточный лагерь «Страна Байкал и я» возобновил работу после двухлетнего ковидного перерыва

Первая смена пройдет в течение десяти дней – с 11 по 21 июля, рассказали в правительстве региона.

Это лагерь с круглосуточным пребыванием детей от 10 до 17 лет регионального Центра развития дополнительного образования. Лагерь расположен в Ольхонском районе вблизи Байкала на территории более пяти гектаров.

– Лагерь расположен в уникальной природной среде, и это дает педагогам широкие возможности проектирования летних образовательных программ: от экологии до этнографии, от выживания в дикой природе до ориентирования на местности. Проживание в палатках учит каждого ребенка навыкам самообслуживания и ответственному отношению к здоровью, а отрядные мероприятия помогают очень быстро сплотить коллектив. При этом оснащение лагеря позволяет обеспечить безопасное и комфортное пребывание для детей и педагогов, – рассказал представитель минобра Сергей Перфильев.

Первая профильная смена «Эколог, лидер, патриот» объединяет несколько направлений деятельности. Практические занятия в полевых условиях по ботанике, экологии, лесопатологии, особо охраняемым природным территориям проведут сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ФБУ «Рослесзащита», регионального министерства лесного комплекса, Авиалесохраны. По итогам образовательной программы участники смены примут участие в игре-практикуме – лесном марафоне Forest run, который поможет подготовиться к Областному слёту школьных лесничеств.

Кроме того, организаторы включили в программу профильной смены практикумы по лидерству, командообразованию, решению кейсов по современным вызовам, предложенным всероссийским конкурсом «Большая перемена» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»: «Создавай будущее», «Изучай Россию», «Сохраняй природу», «Помни!», «Делай добро», «Будь здоров» и другим.