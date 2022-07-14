Россельхозбанк пополнил витрину цифровых сервисов экосистемы Своё Фермерство решением для рыбоводов

Специалисты экосистемы для предприятий АПК Своё Фермерство совместно с компанией ООО «Инфорика» запустили программу управления рыбоводческим хозяйством FishWeb.

Цифровой сервис FishWeb – это отечественное программное решение для агросектора, направленное на повышение эффективности и производительности управления рыбоводческим хозяйством. Программа позволяет организовать учет, контроль и планирование деятельности рыбоводческого предприятия; обеспечивает учет кормлений, вылова рыбы и прироста биомассы; дает широкие возможности планирования деятельности хозяйства; позволяет осуществлять автоматический сбор данных с приборов контроля качества воды и автоматизированных кормушек, а также предоставляет ряд других инструментов, необходимых для эффективного управления хозяйством.

Сервис FishWeb подходит как для садковых хозяйств и открытых водоемов, так и для УЗВ (установок замкнутого водоснабжения). По оценке разработчиков, внедрение сервиса FishWeb позволит сократить время учета на 30%, снизить затраты времени на планирование в 5 раз и при этом увеличить точность планирования на 20%.

Подключить сервис FishWeb может любой пользователь экосистемы Своё Фермерство, оставив заявку на странице сервиса буквально в два клика. Услуга предоставляется на платной основе, однако она доступна даже для предприятий небольшого размера, так как её стоимость составляет от 5 до 15. тыс. руб. в месяц и зависит от количества подключаемых модулей и инструментов учета и контроля. Всего программа имеет 8 функциональных модулей, каждый из которых включает в себя целый набор инструментов. Это обеспечивает гибкость выбора подключаемого функционала для пользователя.

Дополнительным преимуществом является наличие бесплатного тестового периода сроком в 2 месяца, который дает пользователю возможность познакомиться с сервисом в условиях реального бизнеса, оценить выгоды и преимущества его внедрения.

«Сервис FishWeb отличает простая интеграция с имеющимся оборудованием на предприятии и интуитивно понятный интерфейс, несмотря на довольно сложное техническое решение «под капотом». Это именно то, что требуется небольшим рыбоводческим хозяйствам – простое коробочное решение, которое позволит оптимизировать и автоматизировать производственные процессы. А доля таких небольших хозяйств в отрасли рыбоводства составляет порядка 80% от всех предприятий. Поэтому мы уверены, что решение будет востребовано и сможет внести значительный вклад в развитие каждого отдельного хозяйства и рыбоводческой отрасли в целом», - отметила заместитель директора Центра развития финансовых технологий Любовь Любаева.

ООО «Инфорика» - молодая инновационная отечественная компания, резидент Сколково, занимающаяся разработкой новых решений в сфере автоматизации и цифровизации отрасли аквакультуры, рыбоводческих хозяйств на базе УЗВ и садков. В 2021 году сервис FishWeb компании «Инфорика» стал победителем Акселератора РСХБ и Сколково.

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