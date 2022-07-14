В Иркутске судят преступников за контрабанду леса на полмиллиарда рублей

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, переработка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда лесоматериалов), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).

По версии следствия, члены организованной преступной группы, в которую вошли шесть жителей Иркутской области, через ряд своих фирм, являющихся участниками ВЭД, незаконно экспортировали в страны Восточной Азии и ближнего зарубежья лесоматериалы на сумму около 500 млн рублей.

Денежные средства, полученные от инопартнеров при совершении контрабанды в размере 73 млн. рублей, злоумышленники путем совершения различных финансовых операций ввели в легальный оборот.

Всего в результате преступной деятельности участников ОПГ за 2014-2019 гг. совершено 4 особо тяжких преступления, связанные с контрабандой лесоматериалов общим объемом более 76 тыс. куб. м, а также ряд иных тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины.

В настоящее время уголовное дело направлено в Саянский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. В отношении остальных участников криминальной организации уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.