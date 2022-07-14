Построить карьеру со школьной скамьи: 25 выпускников энергоклассов готовятся к поступлению в Институт энергетики ИРНИТУ

Будущих энергетиков готовят со школьной скамьи. Компания En+ Group продолжает развивать и всячески поддерживать образовательные проекты, направленные на обучение и подготовку будущих кадров. Так, на базе Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) созданы энергоклассы, которые позволяют школьникам сделать осознанный выбор профессии, хорошо подготовиться и максимально комфортно поступить в Институт энергетики.

В этом году выпускниками энергоклассов стали 25 школьников из Иркутска, Тулуна, Черемхово, Усолья-Сибирского, Ангарска и других населенных пунктов. На протяжении семи месяцев с учащимися занимались опытные преподаватели, давшие углубленные знания по математике, физике и русскому языку. По итогам обучения каждому выпускнику вручен сертификат, предоставляющий дополнительные баллы для поступления в ИРНИТУ по направлениям «Электроэнергетика и электротехника» и «Теплоэнергетика и теплотехника».

Программа ведется с ноября по май и предусматривает очное, а также онлайн-обучение. Помимо учебного процесса, ребята посещают с экскурсиями предприятия компании En+ Group, знакомятся с особенностями производственной деятельности.

За последние семь лет энергоклассы окончили свыше 160 человек. Как показывает практика, они успешно сдают единый государственный экзамен, после чего поступают в Институт энергетики на бюджетной основе.

В свою очередь, стать студентом Института может любой желающий. Ежегодно данное направление ИРНИТУ готовит свыше 200 специалистов, многие из которых присоединяются к команде энергетического бизнеса En+ Group. Студенты вуза имеют уникальную возможность также получать дополнительное образование в корпоративном учебно-исследовательском центре, стипендию от En+ Group, участвовать в акселераторе «Лаборатория энергетики». После получения диплома о высшем образовании, выпускники КУИЦ гарантированно трудоустраиваются в энергохолдинг в соответствии со специализацией.

Сотрудничество с образовательными учреждениями является важной частью кадровой политики компании, заложенной Олегом Дерипаской с момента создания им бизнесов. Содействие талантливой молодежи в ее обучении и профессиональном становлении ведется со школьной скамьи и продолжается после трудоустройства в En+ Group. Для этого используются современные образовательные практики, применяются различные стимулы и социальные гарантии.

Молодые люди, которые рассматривают вопрос о высшем образовании, приобретении актуальной и востребованной квалификации, до 25 июля могут подать документы для поступления в Институт энергетики.

Более подробную информацию о преимуществах обучения по данному направлению можно получить на сайте либо телефонам 8(3952) 40-55-87.