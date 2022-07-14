Жильцы «ПИК-Комфорт» столкнулись с задержками в получении счетов за ЖКУ

Сбой произошел при переходе на собственное программное обеспечение, раньше компания использовала в том числе западные программы, сообщает РБК.

Жильцы домов под управлением компании «ПИК-Комфорт» в последние месяцы столкнулись с задержками в получении счетов, следует из их жалоб в социальных сетях.

«ПИК-Комфорт» — самая большая управляющая компания в России, она входит в группу компаний ПИК, которая является крупнейшим застройщиком жилья. Она управляет почти 50 млн кв. м жилой недвижимости, это почти 11 тыс. домов по всей стране, следует из отчета компании. На сайте «ПИК-Комфорт» указано, что в домах под ее управлением живут 240 тыс. человек.

Задержка рассылки Единого платежного документа (квитанция, в которую включены счета за большинство коммунальных услуг) коснулась в общей сложности не более 9% обслуживаемых «ПИК-Комфорт» домов, рассказали РБК в пресс-службе компании. Таким образом, если допустить, что количество домов пропорционально количеству жителей в них, проблема могла затронуть около 21 тыс. человек. В управляющей компании говорят, что проблемы затронули только Москву.

Из-за сбоя жильцы не могли получить квитанции за оплату жилищно-коммунальных услуг с апреля 2022 года. Позже платежки стали приходить за несколько месяцев сразу, пишут жильцы в чатах домов под управлением «ПИК-Комфорт».