В новой пакет санкций не войдут отграничения на поставки газа из России – премьер Чехии

Страны ЕС так и не пришли к единому мнению о том, стоит ли отказываться от российского газа, сообщает РБК со ссылкой на издание Reuters.

«Что проблематично, так это задача включить энергию в санкции, потому что существует правило, что санкции должны иметь большее влияние на Россию, чем на вводящие их страны», — пояснил премьер министр Чехии Петр Фиала.

Reuters напомнил, что практически весь газ, который необходим Чехии, поступает из России. Премьер-министр страны в свою очередь заявил, что Прага делала все возможное, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей, однако, по крайней мере, этой зимой этого не произойдет.

По словам чешского премьера, в седьмой пакет будут включены:

запрет на импорт российского золота,

более широкий перечень товаров двойного назначения, которые запрещены к ввозу в Россию,

персональные санкции.

Фиала пояснил, что Еврокомиссия готовится представить очередной санкционный пакет в ближайшие дни. Государства-члены ЕС могут одобрить его сразу после этого.