Названы три фактора, которые определят «поворотный пункт» кризиса

Они могут выразиться в импорте инфляции, сложностях во внешней торговле и сокращениях персонала, сообщает РБК со ссылкой на ЦМАКП.

«Поворотный пункт» в развитии санкционного кризиса в России еще впереди, точка его кульминации пока не достигнута, говорится в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Первые шаги кризиса: в зеркале макроэкономического прогноза», с которой ознакомился РБК. Основные риски с высокой долей вероятности реализуются в третьем-четвертом квартале 2022 года, уточнил РБК руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, один из авторов материала Дмитрий Белоусов.

Состояние платежного баланса, а также сроки и масштаб восстановления внешнеторговой активности (экспорта и импорта)

Сегодня платежный баланс формируется исходя из того, что физический объем экспорта резко сокращается, а переадресовать объем поставок энергоносителей, которые традиционно шли в ЕС, на другие направления сразу не получится, отметил Белоусов. Параллельно, по его словам, выросли цены — и на металлы, и на углеводородное сырье. Впрочем, в последнее время цены стали немного опускаться, и зарубежные партнеры будут делать все возможное для того, чтобы снизить их как можно сильнее — и для собственного выживания, и чтобы создать проблемы России, уверен экономист.

Масштаб «импорта инфляции» с продовольственных и сырьевых рынков

Такой риск может возникнуть при частичном открытии рынков, которое приведет к наложению «импорта инфляции» на вероятное ослабление рубля и расширение спроса, следует из доклада ЦМАКП.

В июне годовая инфляция в еврозоне стала максимальной за всю историю, достигнув 8,6% по сравнению с 8,1% в мае, сообщал Eurostat. В США темпы роста цен в этот период ускорились еще сильнее — до 9,1% в годовом выражении с 8,6% в мае (рекорд за четыре десятилетия).

Поведение российских компаний в условиях постепенного завершения или затягивания кризиса

Речь идет о соотношении между расходами компаний на инвестиции или на труд, а внутри последних — на поддержание реальной оплаты труда или же занятости, следует из материалов ЦМАКП. Пока ситуация нормальная: в России не фиксируется высвобождения занятых, влияющего на макрорезультат, отметил Белоусов. Однако выпуск в гражданских секторах экономики падает, и в перспективе возникнет дилемма: либо государство субсидирует занятость, либо компании начнут сокращения хотя бы массового индустриального персонала, считает экономист.