Сыроваткин Олег, «Открытие Research», ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит нейтральным: азиатские фондовые индексы умеренно растут вместе с ценами на нефть, а фьючерсы на S&P 500 незначительно снижаются

· Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостич отметил, что данные по инфляции в США за июнь вызывают беспокойство. По его словам, FOMC может принять любое решение на заседании 27 июля, что, вероятно, означает возможность повышения ставок сразу на 100 б.п.

· Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер полагает, что ФРС должна поднять ставки заметно выше нейтрального уровня. По ее словам, цифры по инфляции не предполагают повышения ставок в июле меньше чем на 0,75%

· Уровень безработицы в Австралии снизился в июне до 3,5% с 3,9%, а число занятых выросло на 88,4 тыс. Сильные данные, которые вызвали заметную переоценку ожиданий по ставкам РБА в сторону повышения

Рынок акций РФ продолжает дешеветь независимо от динамики рубля

В среду индекс Мосбиржи снизился на 2,82% до 2 073,68 п., хотя рубль подорожал против доллара всего на 1,15%. Индекс РТС опустился на 1,93% до 1120,34 п. О слабости рынка акций РФ говорит тот факт, что с начала месяца, т. е. уже после обвала 30 июня, спровоцированного решением акционеров «Газпрома» не выплачивать дивиденды за 2021 год, индекс Мосбиржи просел на 6,79%, хотя за тот же период времени рубль подешевел к доллару на 13,26%.

В минусе закрылись 9 из 10 отраслевых индексов. Наибольшую устойчивость показали строительство, электроэнергетика и телекомы, главными аутсайдерами стали металлы/добыча, ИТ и химия/нефтехимия.

Мы находимся внутри сезона дивидендных отсечек, и данный фактор также негативно влияет на индекс Мосбиржи, который показывает более слабую динамику, чем индекс полной доходности. Это визуально создает более пессимистичную картину относительно реального положения дел. Кроме того, излишняя перепроданность всегда является окном возможностей для инвесторов.

На рынок продолжают действовать несколько негативных фундаментальных факторов: переоценка ожиданий по дивидендной доходности рынка акций РФ после указанного выше решения ГОСА «Газпрома», снижение цен на нефть на фоне роста рецессионных опасений и дорогой рубль.

Торговля продолжает носить весьма техничный характер: индекс Мосбиржи снижался три дня подряд после выхода из шестидневной консолидации. Конечным пунктом текущего даунтренда может стать область 2000 п.: это — проекция прежнего диапазона 2200–2400 п., отмерянная от его нижней границы, мощная историческая поддержка, а также психологически важное круглое число.

Рубль подорожал против доллара, евро и китайского юаня

Рубль по итогам среды подорожал против доллара, евро и китайского юаня.

· Торговый объем в паре доллар/рубль составил 102,4 млрд рублей по сравнению с 120 млрд рублей в предыдущий торговый день.

· Торговый объем в паре евро/рубль составил 80 млрд рублей против 60,3 млрд рублей в предыдущий день. Торговые объемы в этой паре в последний месяц на удивление стабильны: 40–60 млрд рублей в день. Поэтому сегодняшний рост показателя выглядит необычно.

· Торговый объем в паре юань/рубль составил 35,5 млрд рублей против 30,1 млрд рублей в предыдущий день.

Котировки Brent сейчас, по сути, находятся там же, где они были 6 и 7 июля. Однако неделю назад, 6 июля, при таких котировках рубль проверял на прочность уровень 65 за доллар, а сегодня он при аналогичной цене нефти атакует отметку 58.

Мы приходим к выводу, что укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни, это не столько история сильного торгового баланса, сколько история увеличения объемов дедолларизации и одновременно юанизации.

Скоро к этому процессу добавится июльский налоговый период со всеми вытекающими последствиями повышенного в это время предложения валюты со стороны экспортеров. Ожидаем в рамках июльского налогового периода попытки курса доллар/рубль перейти в диапазон 50–55 за единицу валюты США.

S&P 500 закрыл снижением четвертую сессию подряд

S&P 500 закрыл снижением четвертую сессию подряд, опустившись на 0,45% до 3801,78 п. В минусе закрылись 8 из 11 основных секторов индекса. Наилучшую динамику показали производство товаров длительного пользования и первой необходимости, а также энергетика. Наихудшую — промышленность, телекомы и здравоохранение.

Ключевым событием дня стала публикация данных по потребительской инфляции в США за июнь, которая ускорилась до рекордного значения с ноября 1981 г. на уровне 9,1% г/г, превысив консенсус-прогноз в 8,8% г/г, а также показатель мая в 8,6% г/г.

Данное событие спровоцировало заметную переоценку ожиданий по ставкам: если утром среды фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывали в ценах ее повышение на 0,75% на заседании FOMC 27 июля и рост до 3,4% к концу года, то сегодня эти показатели составляют уже 0,92% и 3,72% соответственно. Иными словами, рынок учитывает в ценах 68-процентную вероятность повышения ставок через две недели сразу на 100 базисных пунктов.

В США стартовал сезон корпоративной отчетности, и инвесторы опасаются, что его результаты могут побудить аналитиков Wall Street понизить прогнозы по прибыли американских компаний. При таком сценарии форвардный коэффициент «цена/прибыль» S&P 500 вырастет, и его нормализация может потребовать дальнейшего снижения индекса.

Рынок акций США столкнулся еще с одной проблемой, а именно с конкуренцией за деньги инвесторов со стороны рынка облигаций. По данным Bloomberg, в период времени с 2000 года по настоящий момент в среднем 21% компаний из S&P 500 предлагали дивидендную доходность, превышающую доходность 10-летних трежерис. В настоящий момент это значение составляет около 12%, что является самым низким уровнем с 2007 года.

Нефть продолжает консолидироваться в области четырехмесячных минимумов

Утром четверга котировки сентябрьского фьючерса на нефть Brent продолжали консолидироваться в области четырехмесячных минимумов, где они оказались после резкого снижения во вторник.

Несмотря на эти события внутренняя структура рынка свидетельствует о его силе: кривая фьючерсов на Brent находится в состоянии устойчивой бэквордации на много лет вперед, а физическая нефть (Dated Brent) весь июль и почти весь июнь стоила заметно дороже ближайших фьючерсов. Кроме того, спред между двумя ближайшими контрактами на нефть Brent сохраняет устойчивость в области $3,5 за баррель, хотя не так давно этот показатель достигал и $4 за баррель.

Президент США Джо Байден в среду прибыл на Ближний Восток, и это событие интересным образом совпало с публикацией в США самых высоких за последние 40 с лишним лет данных по инфляции. Байден неоднократно призывал ОПЕК увеличить добычу нефти, высокие цены на которую являются одной из причин роста потребительских цен. В рамках визита в этот регион президент США, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию.