Грозы и ливни прогнозируются в горах Восточного Саяна 15 июля

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля местами ночью в верхнеленских, днем в Киренском и Казачинско-Ленском районах ожидаются сильные дожди, в течение суток в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья очень сильные дожди, ливни, грозы.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности.

«Не планируйте туристические походы по маршрутам, где прогнозируется ухудшение погодных условий. Завершите поход, чтобы не подвергаться риску происшествий», – говорится в сообщении.