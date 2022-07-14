Школьница из Усть-Илимска стала призёром всероссийского фотоконкурса

МТС подвела итоги 8 сезона федерального творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Семнадцатилетняя Ксения Бобина из Усть-Илимска Иркутской области покорила посетителей онлайн-платформы и получила приз зрительских симпатий по итогам онлайн-конкурса «Life-фото», рассказали SIA.RU в компании.

Это первый успех талантливой школьницы в проекте. На фотоконкурс она представила сразу несколько своих работ. Но больше всего жюри и посетителям сайта «Поколение М» понравилась лиричное фото зимнего поля в закате. Именно оно больше всего набрало лайков и репостов среди школьников всей страны. Для участия в конкурсе, ребятам требовалось сделать одно или серию фото и загрузить их на сайт «Поколения М». В конкурсе принимали участие дети и подростки от 11 до 18 лет. Для вдохновения и подготовки школьникам предлагались бесплатные видеоуроки от партнеров фотоконкурса – культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО».

Ксения увлекается фотографией примерно четыре года. Сейчас окончила школу №8 города Усть-Илимска и планирует поступать на социолога.

«Я люблю ловить необычные ракурсы и стараюсь обычные предметы показать в новом и неожиданном облике. И почти всегда я с собой беру фотоаппарат, чтобы «набить» руку опыт и наработать опыт. Я с удовольствием поучаствовала в конкурсе и рада, что мои труды заметили», – комментирует Ксения Бобина.

«В Приангарье много талантливых ребят, которые стремятся развиваться, учатся новому, в том числе с помощью цифровых технологий. Среди призеров «Поколения М» всегда есть ребята из Иркутской области. Ведь для успеха всероссийского масштаба теперь достаточно иметь талант и доступ в интернет, который позволит учиться онлайн у лучших педагогов, развивать и совершенствовать свои навыки и в итоге побеждать. Здорово, что талантливые дети принимают участие в конкурсе из отдаленных районов региона», – говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.