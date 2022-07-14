Иркутская область и АНО «Платформа» подписали cоглашение о снижении административного давления на бизнес

Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор некоммерческой организации «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Соглашение определяет основы сотрудничества сторон и взаимодействия между правительством Иркутской области и АНО «Платформа». Цель такого сотрудничества – создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устранения административных барьеров в развитии бизнеса и снижения давления на хозяйствующие субъекты.

Правительство региона обязуется содействовать созданию в области благоприятного предпринимательского климата. Способствовать обеспечению единого информационного пространства в сфере экономической и предпринимательской деятельности, доступной для всех хозяйствующих субъектов региона. Помогать в организации и проведении мероприятий по вопросам снижения административного давления на бизнес. Уполномоченным органом на осуществление взаимодействия с АНО «Платформа» определено министерство экономического развития и промышленности Иркутской области.

– Сегодня мы видим обеспокоенность административным давлением на малый и средний бизнес. И коллеги предложили подготовить встречу, чтобы сформировать группу по защите бизнеса на примере города Москвы. Мы изучим этот опыт, возьмем его на вооружение и будем использовать такую площадку, – отметил Игорь Кобзев.

Некоммерческая организация будет оказывать методическую и практическую помощь хозяйствующим субъектам области по вопросам создания, правовой охраны и снижения административного давления на предпринимательское сообщество Приангарья. Также выступать организатором конференций, семинаров и других мероприятий в Иркутской области для развития и совершенствования практики применения действующего законодательства по защите прав бизнеса от необоснованного давления на него.

В своем выступлении Элина Сидоренко отметила важность создания и развития площадки для укрепления диалога между бизнесом и властью.

– Теперь мы сможем совместно продвинуться в вопросах совершенствования контрольно-ревизионной деятельности и снижения давления на предпринимательство. Наш опыт будет хорошим образцом для других регионов Сибирского федерального округа, – подчеркнула Элина Сидоренко.