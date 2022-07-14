Количество выданных кредитных карт в июне составило 1,12 млн

Таким образом, выдача новых кредитных карт в июне вернулась на уровень февраля, и превысила показатель июня прошлого года.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в июне 2022 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,12 млн единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,9% (в мае 2022 года – 0,98 млн ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число также выросло, но менее значительно – на 4,6% (в июне 2021 года – 1,07 млн ед.).

При этом выдача в июне фактически вернулась на уровень «досанкционного» февраля 2022 года, снизившись по сравнению с ним чисто символически - на 0,3% (в феврале 2022 года – 1,12 млн ед.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июне 2022 года было выдано в:

Москве (84,5 тыс. ед.),

Московской обл. (61,4 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (42,3 тыс. ед.),

Краснодарском крае (41,9 тыс. ед.),

Свердловской обл. (37,9 тыс. ед.).

В июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года количество выданных новых кредитных карт увеличилось во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали:

Хабаровский край (+19,5%),

Тульская обл. (+18,4%),

Московская обл. (+18,0%),

Омская обл. (+17,8%),

Воронежская обл. (+17,6%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи новых кредитных карт составил 16,8% и 7,4%.

«В июне сегмент новых кредитных карт полностью восстановился после мартовского «санкционного» шока, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вместе с тем, и само сокращение выдачи кредитных карт в марте было не настолько серьезным (около 30%), как например, в сегменте потребкредитов (более 60%). При этом рост числа выданных «кредиток» в последнее время объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. В целом, относительно стабильная ситуация в сегменте кредитных карт во многом связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. С другой стороны, кредит, полученный с помощью кредитной карты, интересен для граждан, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства. Кроме того, по «кредиткам» действуют весьма привлекательные условия (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».