Игорь Кобзев принял участие в пленарном заседании съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»

Съезд лидеров общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» начался сегодня в Иркутске. В течение трех дней для участников съезда будут организованы параллельные сессии, посвященные вопросам, которые в нынешних экономических условиях особенно волнуют представителей сектора малого и среднего бизнеса, – от импортозамещания до майнинга. Также пройдут культурные и спортивно-развлекательные мероприятия, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Пленарное заседание «Импортозамещение как сфера развития бизнеса и экономики», стало основным событием первого дня съезда. Выступая на нем, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сегодня в регионе замещено 24 вида ввозимой продукции из 45 (55%). Это станки, лекарственные препараты, мебель, лакокрасочные материалы, бытовые стиральные машины, спорттовары, медицинские инструменты и многое другое.

– С февраля текущего года на сервисе импортозамещения, созданном на площадке Минпромторга России, 163 предприятия из Иркутской области уже зарегистрировали 3 352 вида продукции, проведено 3 393 тендера на закупку импортозамещающих изделий. В целом ситуация с обеспечением импортозамещающей продукции находится под контролем правительства Иркутской области. Большинство компаний имеют достаточные запасы сырья и запасных частей для бесперебойной работы, – сказал Игорь Кобзев.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин представил видение общественной организации малого и среднего предпринимательства на новую экономическую политику в условиях внешнего санкционного давления.

– Импортозамещение – это непростая вещь. Во-первых, у нас должны быть ведущие компетенции по ряду таких продуктов. Во-вторых, не нужно, наверное, все импортозамещать, скорее нужна импортонезависимость. Мы все равно ни в коем случае не должны уйти от международной кооперации: нам необходимо экспортировать продукцию, но также нужно использовать лучшие мировые решения для производства товаров. Не хочет с нами работать Запад, с нами готов работать Восток, – подчеркнул Александр Калинин.

В ходе дискуссии были подняты темы федеральных и региональных мер поддержки импортозамещения, возможностей региональных фондов развития промышленности, лучших практик реализации проектов малого и среднего предпринимательства в сфере импортозамещения, трансформации российской экономики с новой ролью МСБ в производстве.

Ключевым мероприятием второго дня съезда бизнес-объединения, 15 июля, станет совет регионов «ОПОРЫ РОССИИ». В этот же день пройдут сессия по интеллектуальной собственности и эко-игра «Инновационный инструмент реализации целей устойчивого развития». У участников будет возможность смоделировать и проиграть сценарии развития событий.