Объем инвестиций в недвижимость РФ вырос на 42% за год

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank Russia подвели итоги I полугодия 2022 года на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость России. На фоне рекордного результата I квартала 2022 года объем инвестиций в недвижимость вновь показал высокий итоговой показатель. При этом объем инвестиций II квартала также оказался выше показателей аналогичного периода 2015-2020 годов. Таким образом, в I полугодии 2022 года объем инвестиций в недвижимость РФ достиг 179,8 млрд руб. против 126 млрд руб. годом ранее (+42%).

Несмотря на общую геополитическую ситуацию и давление, оказываемое на российскую экономику, инвестиционная активность на рынке остается высокой. Результат полугодия вновь оказался рекордно высоким, при этом стоит отметить, что показатель II квартала превысил показатели аналогичного периода, зафиксированные в 2014–2020 годах. Итог II квартала оказался ниже только прошлогоднего результата – 73,4 млрд руб. против 74,7 млрд руб. годом ранее. Активность иностранных инвесторов по-прежнему остается минимальной.

По итогам II квартала ключевая ставка Банка России оказалась на уровне 9,5% годовых – на фоне более быстрого, чем ожидалось ранее, замедления инфляции и менее масштабного снижения экономической активности регулятор поступательно принял решение о снижении ключевой ставки до докризисного уровня. На июнь 2022 года годовая инфляция оценивается на уровне 15,9%.

На фоне ухода брендов и компаний с российского рынка наблюдается рост объемов сделок по приобретению бизнесов уходящих компаний. При этом формат сделки может быть разным – либо компанию приобретает российское руководство, после чего она продолжает работать под тем же брендом или под другим названием, либо компанию выкупают внешние инвесторы с целью ее дальнейшего самостоятельного развития. Зачастую приобретается весь бизнес, включая персонал, продуктовую линейку и прочее. Иногда в периметр таких сделок попадает и недвижимое имущество. Среди примеров таких сделок – продажа российских активов финского производителя Fazer (действующих фабрик в БКХ «Коломенский»), продажа бизнеса Carlsberg, Valio, Paulig, «Вимм-Биль-Данн», Pizza Hut и других брендов.

Доля иностранного капитала составила всего 1,6%, и как минимум следующие несколько лет ожидается, что показатель будет оставаться на схожем минимальном уровне – несмотря на новые возможности для инвесторов из Азии и ряда других стран, рынок России для них в текущих условиях остается крайне рисковым, что будет сдерживать приток инвестиций из этих направлений.

По объему вложенных средств лидерство в структуре инвестирования по сегментам сохранилось за площадками под девелопмент, хотя их доля снизилась по сравнению с прошлым годом – 47% против 56% годом ранее. В абсолютном выражении объем I полугодия текущего года вырос – было инвестировано 83,9 млрд руб. против 71,3 млрд руб. годом ранее. На втором месте оказалась офисная недвижимость, в которую в I полугодии 2022 года инвестировали втрое больше средств, чем годом ранее – 49,2 млрд руб. с долей в 27%. При этом более 34% инвестиций пришлось на объекты, расположенные в Санкт-Петербурге. Третье место – торговая недвижимость с долей в 11% и совокупным объемом инвестиций на уровне 19 млрд руб.

В соответствии с сегментацией по регионам лидером в структуре спроса по итогам I полугодия 2022 года оказалась Москва, ее доля выросла с 52% до 75%. Доля Санкт-Петербурга составила 20% против 41% годом ранее, а доля регионов снизилась с 7% до 5%.

По профилю инвестора лидером в структуре спроса были девелоперы – их доля по итогам I полугодия составила 53% против 56% годом ранее. Также остается высокой доля инвестиционных компаний и частных инвесторов, на которых пришлось 30% объема инвестиций. Стоит заметить существенно возросшую активность конечных пользователей, доля которых выросла с 2% годом ранее до текущих 15%. В основном в рамках таких сделок приобретались офисные и складские объекты под собственное размещение компаний. Доля транзакций ЗПИФ (в том числе ЗПИФН) составила 2% против 5% годом ранее.

Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS, отмечает:

«Мы видим, что спустя более чем четыре месяца в новых условиях российская экономика, в том числе рынок недвижимости, показала заметную устойчивость. Несмотря на значительные изменения в структуре инвестирования с точки зрения как предложения, так и спроса активность локальных инвесторов остается высокой, а иностранных – продолжает снижаться. Высокий результат I полугодия 2022 года позволяет сделать прогноз относительно того, что по итогам года совокупный объем инвестиций будет существенным и, возможно, превысит предыдущие периоды, однако долгосрочное развитие рынков недвижимости все еще остается неопределенным».