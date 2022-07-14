До конца года на рынок офисной недвижимости класса А может выйти до 150–200 тыс. м² офисных площадей в прямую аренду

По итогам I полугодия 2022 г. доля свободных площадей в сегменте класса А составила 10,4% (плюс 0,4 п.п. за полугодие). Данные приводит Nikoliers.

Учитывая, что сейчас ряд компаний находится в процессе переговоров с целью частичного отказа от площадей, либо полного высвобождения офиса, который, в среднем, может занимать 3-6 месяцев, до конца года на рынок может выйти значительный объем свободных площадей. В случае, если рынок будет развиваться по такому сценарию, вакантность в сегменте офисов класса А может увеличиться до уровня 2017 года и составить 14%. Однако пока примеров расторжения долгосрочных договоров аренды минимальное количество; в основном, арендаторы договариваются о возможности сдавать помещения в субаренду или переуступать права потенциальным новым арендаторам, что фактически увеличивает вакансию, но юридически – нет.

Карина Анаевская, директор департамента офисной недвижимости Nikoliers:

«В последние несколько лет в сегменте офисной недвижимости мы наблюдали сдержанные объемы ввода новых площадей, что сопровождалось стабильно высоким спросом. В результате, к текущей ситуации сегмент офисов подошел без переизбытка площадей, что позволяет ему сохранять баланс. Иностранные компании, которые приняли решение о прекращении работы в России, в большинстве случаев, продолжили работу под независимым брендом. Более того, мы видим спрос на свободные площади со стороны российских компаний, которые в текущей ситуации устойчивы и продолжают развиваться. Таким образом, мы не прогнозируем какого-либо драматичного роста свободных площадей. Те объемы, которые могут выйти на рынок в конце года, в среднесрочной перспективе будут заполняться новыми арендаторами».