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Заведующую детского сада в Черемхово обвинили в присвоении более 2 млн рублей

43-летней заведующей детского сада в Черемхово предъявлено обвинение в присвоении свыше 2 млн рублей, которые она получила при помощи подложных документов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что женщина издала фиктивные приказы о трудоустройстве в качестве воспитателей и сторожа трех лиц, которые фактически на этих должностях не работали. В дальнейшем обвиняемая предоставила подложные документы в бухгалтерию, на основании которых в 2017-2022 гг. начислялась заработная плата. Полученными деньгами заведующая распоряжались по своему усмотрению.

Ее осудят по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Дело передано в Черемховский городской суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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