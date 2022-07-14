Рубль просел на фоне новостей о новом бюджетном правиле

В четверг давление на рубль оказала новость о том, что Минфин внес в российское правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Доллар торгуется на уровне 58,18 руб., евро – 58,11 руб.



– Участники рынка рассчитывают на скорое возобновление покупок валюты за счет экспортных сверхдоходов госбюджета. На этом фоне доллар вскоре может вернуться выше 60 руб., а в более долгосрочной перспективе подняться в коридор 65–75 руб., – подчеркивают эксперты БКС.