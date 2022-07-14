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Уроженец Тулунского района Андрей Ковалевский погиб во время спецоперации на Украине

Ефрейтор Андрей Ковалевский, уроженец села Азей Тулунского района Иркутской области погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщает администрация территории.

Молодой человек учился в Азейской средней школе. После – обучался в Тулунском аграрном техникуме. 19 мая 2012 года был призван на военную службу Военным комиссариатом. 8 ноября 2013 года поступил на военную службу по контракту.

Андрей Ковалевский – участник боевых действий  в спецоперации на территории Сирийской Арабской республики. На Украине он погиб 12 марта 2022 года.  

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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