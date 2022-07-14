Автокемпинг впервые создадут на Байкале – он позволит сократить поток машин в 10 раз

Первый автокемпинг появится на Байкале – его разместят в бухте Шаракшура на Малом море, с его помощью поток автомобилей сократится более чем в 10 раз, сообщает пресс-служба проекта по защите озера «Мир со знаком плюс».

На место уже привезены пиломатериалы, начато строительство входной группы, тротуаров и деревянных настилов для палаток. «После этого эковолонтеры оформят парковку для автомобилей, установят туалеты и разместят стенды с правилами поведения на природе. Это будет первый оборудованный автокемпинг на Байкале – в будущем технологию можно будет повторить в других местах отдыха», – говорится в сообщении.

Проект позволит сократить поток приезжающих в бухту машин почти в 10 раз: одновременно здесь смогут остановиться 10 автомобилей отдыхающих. Для этого нужно будет получить разрешение на сайте нацпарка «Заповедное Прибайкалье». Ранее поток туристов в бухте не контролировался — иногда здесь насчитывалось до 120 машин.

«На территории бухты Шаракшура порядка 400 вырубленных и поврежденных деревьев, 70% травяного покрова просто исчезло, а редкие растения полностью уничтожены. Мы фактически спасаем бухту. Первые результаты будут заметны через пару лет – мы увидим, как восстанавливается природа и растительность. Первый автокемпинг на Байкале не просто защитит уникальное место, но и покажет туристам, как цивилизованно и экологично отдыхать на берегах озера. Важно воспитывать в людях ответственность, образовывать их и показывать, как жить гармонично с природой», – резюмировал экоактивист и волонтер Дмитрий Говорухин.