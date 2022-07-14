Новости

ВТБ продлил действие скидок на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов

ВТБ продлил действие скидок на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов. Бонусы предоставляются инвесторам, которые до 31 июля 2022 года вновь откроют брокерский счет в ВТБ Онлайн или в приложении ВТБ Мои Инвестиции через портал Госуслуг и переведут на него российские активы. Клиенты, вернувшиеся в этот период на брокерское обслуживание в ВТБ, смогут в августе совершать операции без брокерских комиссий. Кроме того, они получат скидку 20% на целый год брокерского обслуживания.

Для перевода российских активов в ВТБ необходимо в прежнем брокере подать поручение на их списание, а затем зачислить эти бумаги на брокерский счет в ВТБ.

Скидка начнет действовать автоматически с 1 августа 2022 года. Первый месяц — 100%, с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года — 20%.

Клиентам ВТБ доступна универсальная веб-версия приложения ВТБ Мои Инвестиции. Она работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Для быстрого доступа можно разместить ярлык приложения на экране смартфона или планшета. Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.

Кроме того, клиенты, пользующиеся устройствами с системой Android, теперь могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore и NashStore.

Приложение ВТБ Мои Инвестиции предоставляет розничным клиентам удобный и надежный доступ к инвестиционным сервисам, является неоднократным победителем различных премий. Весной этого года приложение ВТБ Мои Инвестиции было признано лучшим в России, став победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании - 2021», а также получило специальную награду «Золотое приложение 2021» в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации «Инвестиции и коммерция».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании