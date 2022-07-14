Редактор газеты «Дело» стала победителем сибирского этапа конкурса Ростелекома «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» вручил дипломы и подарки иркутским участникам регионального этапа XI конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В их числе редактор газеты «Дело» Наталья Горбань.

В этом году иркутяне подали 39 работ во все основные номинации: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», а также в спецноминацию в категории «Умный город для жизни».

Призерами сибирского этапа конкурса стали:

В номинации «Интернет-СМИ»: 1 место — Алина Вовчек из информационного агентства «Ирк.ру», за материал «Иркутянин создает в гараже роботов из будущего». В номинации «Печатная пресса»: 2 место — Егор Щербаков из информагентства «Сибирский энергетик», за публикацию «"Умный город" над чистой водой». В номинации «Социальные медиа»: 2 место — Нэлли Черных за материал «Как работает интернет “Ростелекома”». В номинации «Радио и подкасты»: 3 место — Ольга Топоркова, филиал ВГТРК «ГТРК “Иркутск”» за программу из цикла «Период адаптации» на тему «Цифровой Байкал». В спецноминации «Умный город для жизни»: Наталья Горбань из газеты «Дело» за материал «Иркутск — идеальный город для электромобилей?».

«Я читала многие конкурсные работы коллег из разных регионов и поражена многообразием тем. Удивительно, сколько интересного у нас происходит в сфере цифровизации! И происходит именно сейчас, в настоящее время, а не будет когда-то, в светлом будущем. Это важно и здорово, что конкурс "Вместе в цифровое будущее" дает возможность узнавать об этих событиях. В том числе это относится и к развитию электротранспорта, чему посвящена моя статья», — сказала Наталья Горбань.

«Мы всегда будем проводить открытую информационную политику, рассказывать и показывать новые технологии в действии, проводить экскурсии и пресс-туры на объекты связи нашей компании, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — По работам наших конкурсантов мы видим, насколько интересна и актуальна цифровизация не только в производстве, но и в обычной жизни».

Журналисты, занявшие первые места в основных номинациях на сибирском уровне, поедут в Москву на федеральный финал конкурса. Тогда же назовут лучших в двух спецноминациях. Победители общероссийского этапа отправятся за Северный полярный круг, посетят технологические площадки «Ростелекома», откроют для себя популярные туристические места Севера.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: smi.rt.ru.