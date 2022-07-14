Игорь Кобзев провел рабочую встречу с руководством АО «Россельхозбанк»

Реализацию инвестиционных соглашений в области сельского хозяйства глава региона Игорь Кобзев обсудил с заместителем председателя Правления ОА «Россельхозбанк» Денисом Константиновым и директором Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Натальей Барковой. Мероприятие прошло в формате ВКС, в нем также приняли участие министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков и министр экономического развития и промышленности Наталья Герушн.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день с банком налажено взаимодействие по реализации инвестпроектов и кредитованию сельскохозяйственных производителей региона на льготных условиях.

– Между Правительством региона и Россельхозбанком действует соглашение о сотрудничестве. У представителей аграрного сектора региона есть большое количество идей по развитию предприятий сельскохозяйственной сферы. В частности, есть хорошие проекты по строительству тепличных комплексов. Здесь совместно с банком мы можем проработать вопросы привлечения инвесторов. Я считаю, что в ближайшее время нам необходимо актуализировать пункты действующего соглашения, – подчеркнул Губернатор.

Денис Константинов, в свою очередь отметил, что сотрудничество можно развивать также в сфере агротуризма. Кроме того, на сегодняшний день банком возобновлена работа по выдаче сельской ипотеки.

– К реализации ипотечных программ необходимо привлекать застройщиков, которые готовы строить жилье в сельских территориях. Здесь мы должны консолидировать наши усилия, – отметил Денис Константинов.

Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить предложения, которые войдут в дополнительные пункты соглашения о сотрудничестве.

Справка

Доля АО «Россельхозбанк» на рынке льготного кредитования АПК региона в этом году составила 69%, кредитования сезонных полевых работ – 77%.