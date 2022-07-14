Дом Рассушина признан памятником истории и культуры регионального значения

В реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включён жилой дом Аркадия Рассушина, известного иркутского врача. Он расположен в историческом центре Иркутска, на бульваре Гагарина, 32. Приказ о его включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации подписал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

– Этот особняк известен общественности Иркутска. Жители выступили в его защиту в 2018 году, когда иногородний эксперт, нанятый частным заказчиком, подготовил заключение с обоснованием нецелесообразности включения этого дома в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организовала проведение повторной государственной историко-культурной экспертизы. В результате дом Рассушина получил статус памятника истории и культуры регионального значения, – сказал Виталий Соколов.

Снос объектов культурного наследия запрещён законодательством. Утверждены границы территории дома Рассушина. В них можно проводить только работы по сохранению здания. Изменять его объёмно-пространственные характеристики, то есть достраивать этажи или убирать какие-то части, запрещено. Также на территории дома нельзя строить объекты капитального строительства, проводить земляные и строительные работы. Ремонт или реставрацию дома Рассушина необходимо согласовывать со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Дом Рассушина, известного иркутского врача, был построен в 1910 году. Предполагается, что автором проекта был родной брат владельца, известный иркутский архитектор Владимир Рассушин. Дом деревянный, одноэтажный, предназначался для проживания одной семьи с прислугой. В оформлении фасадов использованы приемы стиля «классицизм». Декоративное оформление дома является стилизацией форм каменной архитектуры.