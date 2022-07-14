Почти 130 тысяч клиентов СберСтрахования оформили полис «Защита от клеща»

Почти 130 тыс. клиентов дочерней компании Сбера СберСтрахование за I полугодие 2022 года оформили полис «Защита от клеща». Это вдвое больше, чем за весь 2021 год.

Больше всего страховых событий по программе за первые 6 месяцев 2022 года было урегулировано в Новосибирской области — 18%. Также пострадали от укуса клеща жители Иркутской и Свердловской областей, Красноярского края — на их долю приходится 14%, 13% и 12,5% всех обращений соответственно. Неожиданно в топ-10 регионов по количеству страховых событий вошла Ярославская область, где ранее клещи не были столь активны. На данной территории было зафиксировано 3% клиентских обращений.

После обращения в страховую компанию почти половина застрахованных (49%) отдали клеща на проведение анализа, 27% прошли процедуру серопрофилактики, а 10% получили консультацию врачей о дальнейшем лечении.

В апреле 2022 года СберСтрахование расширила перечень услуг, включённых в полис «Защита от клеща». Теперь клиентам, пострадавшим от укуса, доступны анализ на антитела к бактериям боррелий, которые провоцируют боррелиоз (болезнь Лайма), и повторный визит к врачу. Помимо этого, в страховой полис добавлен ряд антибиотиков, которые подходят и для детей до года.

«Защита от клеща» — продукт для физических лиц, предусматривающий лечение и компенсацию расходов, связанных с извлечением паразита и лечением последствий его укуса на всей территории России. В одном полисе можно застраховать до 6 человек, страховку от клеща можно оформить онлайн на сайте СберСтрахования, в мобильном приложении СберБанк Онлайн и офисах Сбера. При страховом случае СберСтрахование организует медицинскую помощь в любом регионе.