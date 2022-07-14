Мальчику, который скатился с горки и провалился в колодец в Тайшете, заплатят компенсацию

Администрация города Тайшета Иркутской области заплатит компенсацию 10-летнему мальчику, который скатился с горки и провалился в колодец, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 16 января 2022 года. В этот день ребенок, катаясь со стихийной горки в районе ул. Шевченко вместе с друзьями, провалился в колодец. «В нарушение федерального законодательства на момент происшествия на колодце отсутствовала крышка, колодец и занятый им земельный участок не имели собственника», – говорится в сообщении.

После этого по требованию прокуратуры доступ в колодец заблокировали железными блоками. Мальчику же суд постановил выплатить 45 тысяч рублей компенсации морального вреда – деньги взыщут с мэрии.