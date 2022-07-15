Возможность получить 450 тыс. рублей на ипотеку для многодетных семей продлена на год в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на год возможность для многодетных семей, где родился третий и последующий ребенок, получить до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, пишет ТАСС.

На выплаты могут претендовать семьи, у которых родился третий и последующий ребенок в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года (ранее – до 31 декабря 2022 года).

Также расширяется перечень лиц, в собственность которых может быть оформлено жилое помещение при его покупке посредством приобретения доли такого объекта: теперь помимо собственности супруга или общей собственности супругов оно может быть также оформлено в общую собственность супруга и его ребенка либо в общую собственность супругов и их ребенка.