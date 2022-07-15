ТЦ смогут расторгать договоры аренды в одностороннем порядке с брендами, ушедшими из РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право торговым центрам (ТЦ) требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ, прежние суммы арендной платы или расторгать с ними договор аренды в одностороннем порядке без штрафов, пишет РИА Новости.

Эта защитная мера вводится для арендодателей, столкнувшихся с существенным снижением арендных платежей – более чем на 50% – со стороны подконтрольных иностранным собственникам арендаторов, которые приостановили или прекратили использовать арендуемое имущество.

Норма нужна, чтобы минимизировать убытки владельцев центров.