Новости

ТЦ смогут расторгать договоры аренды в одностороннем порядке с брендами, ушедшими из РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право торговым центрам (ТЦ) требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ, прежние суммы арендной платы или расторгать с ними договор аренды в одностороннем порядке без штрафов, пишет РИА Новости.

Эта защитная мера вводится для арендодателей, столкнувшихся с существенным снижением арендных платежей – более чем на 50% – со стороны подконтрольных иностранным собственникам арендаторов, которые приостановили или прекратили использовать арендуемое имущество.

Норма нужна, чтобы минимизировать убытки владельцев центров.

Читайте также:

Кредиты поддержали потребительский спрос
13 июля 2022
«Есть три минуса». Бизнес – о будущем параллельного импорта
11 июля 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Одежный ритейл":
Все материалы сюжета (256)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании